Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanlığına Turgut Konukoğlu seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB GGK Bölge Temsilcileri Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı değerlendirmede, TOBB olarak girişimciliği her zaman ön planda tuttuklarını ve girişimcileri desteklemeyi en önemli önceliklerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Görevi devreden başkan Ali Sabancı'nın kurulun 2009'dan bu yana en büyük destekçilerinden olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, "Kendisi, vizyonu, liderliği ve ilham verici kişiliğiyle binlerce genç girişimcinin, girişimciliğe bakış açısını değiştirmiştir. Önümüzdeki süreçte de kurulumuzu yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Hep birlikte, geçmişten aldığımız güçle geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi umuyorum. Yeni Başkanımız Turgut Konukoğlu da dinamizmi ve vizyonu ile inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bizlere büyük katkılar sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin kalkınması, küresel rekabette güçlenmesi ve refah seviyesinin artması için daha fazla girişimciye, yenilikçi fikre ve daha güçlü bir ekosisteme ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de girişimcilik, bu kadar çok konuşulmaya başladıysa, bu kadar gelişme sağlandıysa bunda en büyük rol TOBB Kadın ve Genç Girişimci kurullarımızındır. Genç girişimciler, yenilikçi fikirleri, enerjileri ve cesaretleriyle iş dünyasının en dinamik gücünü oluşturuyor. Girişimci ruhu, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda sosyal değişimin en büyük itici gücüdür. Bu nedenle genç girişimcileri desteklemek, yalnızca bireysel başarılarını değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal refahı da güçlendirmek anlamına geliyor."

"GENÇLERE DENEME CESARETİ VERELİM"

Toplantıda Konukoğlu, TOBB GGK Başkanlığı görevini Sabancı'dan devraldı.

Konukoğlu, yaptığı konuşmada, girişimciliği ülke gündeminde tutmaya ve özendirmeye tüm güçleriyle devam edeceklerini belirtti.

Yenilikçi projelerle geleceği şekillendirecek ve bu yolculuğa katkı sağlayan herkesin başarıya ulaşması için gayret göstereceklerini vurgulayan Konukoğlu, "Hedefimiz, ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek." ifadesini kullandı.

Sabancı da 16 yıl önce gençleri ve kadınları girişimciliğe özendirmek için "göle maya çaldığını" kaydederek, "Gençlere deneme cesareti verelim, girişimcilik için yol açalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TURGUT KONUK OĞLU KİMDİR?

Gaziantep doğumlu Konukoğlu, Sanko Holding ve Sanko Enerji yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Konukoğlu, bu görevleri öncesinde iş geliştirme direktörü, satış grubu başkanı, genel müdür yardımcısı, enerji grubu başkan yardımcısı ve üst yönetici (CEO) olarak görev aldı.

Konukoğlu, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümünde yaptıktan sonra Kaliforniya Üniversitesinde Liderlik Eğitim Programı'nı bitirdi.