TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 96-86 mağlup etti.
Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 24-21 önde bitirdi. TOFAŞ, ikinci çeyrekte skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 44-44 beraberlikle gitti.
Üçüncü çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 üstünlükle girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, farkı 10 sayıya çıkararak karşılaşmadan 96-86 galip ayrıldı.