Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi TOGG’un ardından yollara çıkmaya hazırlanan ikinci yerli bir marka daha geliyor. HABAŞ bünyesinde yürütülen ve tamamen yerli sermaye hedefiyle geliştirilen yeni binek otomobil projesinde düğmeye basıldı. Üretim tesislerinden tasarım aşamasına kadar dev yatırımlarla ilerleyen projenin ilk detayları ortaya çıktı.

FERRARI VE MCLAREN'IN TASARIMCISI KOLLARI SIVADI

Otomobil tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında gelen tasarım sürecini, dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson yapacak. Daha önce BMW, Ferrari ve McLaren gibi süper lüks markaların efsanevi modellerine imza atan Stephenson'ın, yeni Türk otomotiv markasının kimliği ve tasarım dili üzerinde çalıştığı belirtildi.

HEM BENZİNLİ HEM HİBRİT OLACAK

Yalnızca elektrikli değil, farklı motor seçenekleriyle de dikkat çekecek olan yeni yerli otomobilin ilk etapta iki farklı gövde tipiyle yollara çıkacak. Proje kapsamında bir sedan bir de crossover model üzerinde çalışıldığı belirtilirken; araçlarda benzinli motorun yanı sıra hibrit ve şarj edilebilir hibrit (plug-in) seçeneklerinin de yer alacağı ifade ediliyor. İlerleyen süreçte ise SUV ve hafif ticari modellerin de ürün gamına eklenmesi hedefleniyor.

FABRİKASI GEBZE’DE OLACAK

Dev projenin üretim üssü ise Honda'nın Gebze'deki eski fabrikası olacak. Toplam yatırım değerinin yaklaşık 1 milyar euroyu bulması beklenen dev tesisin, banttan yılda 75 bin araç indirecek kapasiteye ulaştırılması bekleniyor. Yıl sonuna kadar ilk lansmanı yapılması beklenen yeni yerli otomobilin, Türkiye'deki otomotiv pazarında nasıl bir fiyatlandırma ve konumlandırmayla yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.