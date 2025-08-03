Yerli otomobil TOGG’un tamamen elektrikli SUV modeli T10X, Münih’te düzenlenecek IAA Mobilty Fuarı’nda tanıtılacak, 2025 yılının son çeyreğinde ise Almanya’da satışa sunulacak.
T10X, elektrikli otomobillerin ÖTV’siz ve devlet destekli şekilde satıldığı Almanya’da 31.280 euro karşılığında satışa sunulacak.
Almanya’nın elektrikli otomobil teşviğinden dolayı da 4 bin euro indirim yapılacak.
Halk TV’de yer alan habere göreBuna göre Türkiye satış fiyatı 2 milyon 363 bin TL olan TOGG T10X, Almanya’da 700 bin TL ucuza (1 milyon 663 bin TL) olacak.
Almanya’da Otomobil Vergileri
1. Motorlu Taşıt Vergisi (Kfz-Steuer)
Her yıl ödenir.
Aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır:
Motor hacmi (cm³)
CO₂ emisyonu (g/km)
Örneğin:
95 g/km CO₂ salan bir elektrikli araç vergiden tamamen muaf olabilir.
İçten yanmalı motorlarda ise yıllık 100–300 € civarı ödenir.
2. Katma Değer Vergisi (Mehrwertsteuer / MwSt)
Yeni araç alımında %19 oranında uygulanır.
Bu vergi fiyatın içine dahil edilir, sürücü ekstra ödemez.
3. Kayıt Ücreti ve Plaka
Aracı trafiğe kaydettirirken tek seferlik yaklaşık 30–50 € civarında bir ücret alınır.
Plaka ücreti dahil en fazla 100–150 € civarıdır.
4. Elektrikli Araçlara Özel Avantajlar
10 yıla kadar motorlu taşıt vergisinden muafiyet
Bazı eyaletlerde şehir içi ücretsiz park, vergi indirimi, şerit önceliği