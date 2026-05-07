Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan Çin merkezli CATL ile iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma kapsamında yeni nesil araç platformları üzerinde ortak çalışmalar yürütülecek.

YENİ NESİL 'BEDROCK SASİ' DÖNEMİ BAŞLIYOR

İş birliğinin odağında, CATL bünyesindeki CAIT tarafından geliştirilen “Bedrock Şasi” platformu yer alıyor. Söz konusu mimari, batarya sistemi, elektrik motoru, termal yönetim altyapısı ve elektronik kontrol ünitelerini tek yapıda buluşturarak daha verimli ve düşük maliyetli üretim imkanı sunuyor.

Bu platform sayesinde farklı araç gövdeleri aynı altyapı üzerinden geliştirilebilecek. Böylece üretim süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerin aşağı çekilmesi hedefleniyor.

B SEGMENTİNDE 3 YENİ MODEL YOLDA

Ortaklık kapsamında TOGG’un B segmentinde üç yeni modeli piyasaya sürmesi planlanıyor. Bunların B-SUV (T6), B-Sedan ve B-Hatchback olması bekleniyor.

Yeni modellerin 2027 yılının ortalarından itibaren yollara çıkacağı belirtilirken, mevcut T10X ve T10F modellerine kıyasla daha ulaşılabilir fiyat seviyesinde konumlandırılacağı ifade ediliyor.