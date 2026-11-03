Yerli otomobil TOGG'un ortaklık yapısında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Şirketin ortakları arasında bulunan Anadolu Grubu ve Vestel, TOGG'daki toplam yüzde 46'lık hisselerini devretmek üzere sözleşmeler imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının yüzde 11'ini Turkcell'e, yüzde 12'sini ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredecek. Vestel de sahip olduğu yüzde 23'lük hissenin tamamını TVF'ye satacak.

Her iki şirketin pay devir bedeli 184 milyon euro olarak belirlenirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından TOGG'un ortaklık yapısı değişecek.

TURKCELL'İN TOGG'DAKİ PAYI YÜZDE 34'E ÇIKACAK

Turkcell'in KAP'a yaptığı açıklamada, AG Anadolu Grubu Holding'e ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payının devralınmasına ilişkin pay alım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık gelen payların devrinin, sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından sonuçlandırılması planlanıyor.

İşlemin tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki toplam payı yüzde 34'e yükselecek. Şirket, yatırımın teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiğini, uzun vadeli yatırım stratejisine ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı.

ANADOLU GRUBU 184 MİLYON EURO ALACAK

AG Anadolu Grubu Holding'in açıklamasına göre, şirketin TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payının devri için sözleşme imzalandı.

Bu payların 796 milyon 567 bin 640 adedi, yani yüzde 11'lik bölümü Turkcell'e; 868 milyon 982 bin 880 adedi, yani yüzde 12'lik bölümü ise Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Toplam 184 milyon euro olarak belirlenen satış bedelinin, işlemin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği bildirildi.

VESTEL'İN HİSSELERİ TVF'YE GEÇECEK

Vestel Elektronik de TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamını Türkiye Varlık Fonu'na devretme kararı aldı.

KAP açıklamasında, TOGG sermayesinin yüzde 23'üne karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın 184 milyon euro bedelle satılacağı belirtildi.

Vestel, satıştan elde edilecek kaynağın en az yüzde 90'ının, elde edilmesinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağını açıkladı.

BAKAN KACIR: 100 BİN ADET KAPASİTEYE İLERLEYECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlarken TOGG'un üretim ve teslimat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOGG'un teslimat rakamlarını paylaşan Kacır, "TOGG 2023'te 19 bin 600, 2024'te 30 bin, 2025'te 39 bin teslimat yapmışken bu yıl inşallah 60 bine yakın teslimatla seneyi tamamlayacak. Önümüzdeki yıl yeni model çıkaracağız ve inşallah 100 bin adetlik kapasiteye doğru hızla ilerleyeceğiz" dedi.

TOGG'a önemli teşvikler sağlandığını belirten Kacır, araçlarda ÖTV iadesi dahil olmak üzere başka markalara sunulmayan desteklerin verildiğini söyledi.

TOGG'da maliyetleri düşürmeye yönelik tedbirler alındığını da ifade eden Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki diğer yatırımlarına dikkat çekti.

Kacır, "TOGG'a bu destekleri verdik ama diğer otomobil markalarının da Türkiye'deki yatırımlarını önemsiyoruz. Türkiye bir otomotiv ülkesi, 8 küresel marka Türkiye'de yatırım yapmakta. Son dönemde Tofaş, Hyundai, Ford, Oyak Renault muazzam yatırımları hayata geçirdiler. Yeni projelerini teşvikler kapsamında 157 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirmekteler. Toyota'nın da ilave yatırımlarıyla bu rakam 200 milyar lirayı aşacak. Biz bir ekosistem inşa ediyoruz. TOGG ile beraber bütün otomotiv sanayisinin dönüşümünü önemsiyoruz. Tek başına bir markayla ekosistem inşa edemezsiniz. Bütün altyapınızı bu alanda harekete geçirmelisiniz" ifadelerini kullandı.