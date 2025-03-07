Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2017'de başlattığı girişimler sonucunda temelleri atılan TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ), geçtiğimiz yılı rekor bir zararla tamamladı.



TOGG'u oluşturan şirketlerin bilançoları dikkate alınarak yapılan derlemede, elektrikli otomobil üreticisinin 2024 yılını 13,75 milyar TL zararla tamamladığı ortaya çıktı.



Oksijen'de yer alan köşe yazısına göre, şirketin hisse dağılımı ve yaşadığı kar kayıplarının nedenleri şu şekilde:





"Şirketlerin halka açılmasının en büyük faydalarından biri de şeffaflık. İster borsada işlem görsün ister görmesin, çok ortaklı şirketlerin faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgiyi yasa gereği kamuoyuna açıklamaları eşsiz bir kurumsal bilgi hazinesinin birikmesini sağlıyor. Aramasını bilene tam bir malumat hazinesi.

Örneğin halka açık şirketler olmasa kritik bir seçimin kaderini bile etkileyen yerli elektrikli araç şirketi TOGG’un bazı rakamlarına ulaşmamız mümkün olmazdı.

Sadece her ay kaç adet sattığını, pazar payını ve fiyatını öğrenebilirdik, hepsi bu…

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yani TOGG’un 5 ortağı bulunuyor. Ödenmiş sermayesi 996 milyon 774 bin TL olan şirkette Anadolu Grubu Holding, Turkcell, Vestel Elektronik ve BMC’nin yüzde 23’er, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ise yüzde 8 hissesi var.

Ortaklardan Anadolu Grubu Holding, Turkcell ve Vestel Elektronik halka açık. Dolayısıyla, bu üç şirketin TOGG’daki paylarının net varlık değerini, kar veya zarara katkılarını bilançolarında göstermek durumunda. Bu haftaki Malumat kaleme alınırken bu üç şirketten sadece Turkcell 2024 yılı bilançosunu açıklamıştı. Dolayısıyla malumatın kaynağı da Turkcell’in kamuoyuna duyurduğu bilançodan.

Turkcell TOGG’daki yüzde 23 hissesini “Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar” başlığı altındaki “İştirakler” kaleminde gösteriyor. Bilançoya göre, Turkcell, TOGG’un 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle 3 milyar 162 milyon 643 bin TL zarar yazmış. Yüzde 23 hisseye düşen bu zarar TOGG’un geçen yılı 13 milyar 750 milyon TL zararla kapattığını gösteriyor. Turkcell 2023’te TOGG’daki hisselerinden 2 milyar 202 milyon TL kar ettiğini açıklamıştı. Bu durumda, 2023’te 9.6 milyar TL’ye yaklaşan kar, 13 milyar 750 milyonluk zarara dönmüş görünüyor.

(Bu rakamlarda muhtemelen enflasyon muhasebesi etkisi var. TOGG’un ayrıntılı bilançosu açıklanmadığı için bunu tam olarak bilemiyoruz. “Madem Türkiye’nin otomobili, Türkiye neden bilançoyu bilmiyor”, o başka mesele tabii)

Turkcell bilançosundaki ikinci önemli bilgi de TOGG’un net varlık değeri. Turkcell 2023 sonunda sahip olduğu yüzde 23’lük TOGG hissesine 8 milyar 474 milyon 482 bin TL değer biçmiş. Buradan 31 Aralık 2023 itibarıyla TOGG’un toplam varlık değerinin 36 milyar 845 milyon TL olduğunu hesaplıyoruz.





Turkcell’in 2024’ün ilk üç çeyreğindeki bilançolarına baktığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

2024 Mart sonunda Turkcell, TOGG’daki yüzde 23 hissesinin değerini 6 milyar 678 milyona (TOGG’un tamamı 29 milyar TL), haziran sonunda 6 milyar 467 milyona (TOGG’un tamamı 28.1 milyar TL), eylül sonunda ise 6 milyar 354 milyona (TOGG’un tamamı 27.6 milyar TL) indirmiş.

VARLIK DEĞERİ YÜZDE 37.5 DÜŞTÜ

En dramatik düşüş ise 2024’ün son çeyreğinde yaşanmış. TOGG’un yıllık bilançosunun belli olmasının da etkisiyle yüzde 23’lük hissenin değeri 5 milyar 294 milyon TL’ye çekilmiş. Bu hesaba göre TOGG’un 2024 yılı sonundaki net varlık değeri 23 milyar TL’ye gerilemiş. Böylece TOGG’un net varlık değeri bir yıl içinde yüzde 37.5 azalarak yaklaşık 13.8 milyar TL erimiş. Bu rakam TOGG’un 2024 yılı zararına çok yakın.

Turkcell bilançosundaki rakamlardan anlaşıldığı kadarıyla, TOGG’un aktiflerinde yıl içinde yeniden değerleme yapılmadığı anlaşılıyor. Net varlık değerinin yıllık zarara neredeyse eşit oranda düşmesi bu varsayımın temeli. 2025 ilk çeyreğinde yapılabilecek bir yeniden değerleme sonucu farklı rakamlar görebiliriz."