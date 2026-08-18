Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci otomobili olmaya hazırlanan HABAŞ’ın yeni otomobil projesinde sona yaklaşılıyor. Honda’nın Gebze’deki fabrikasını devralarak binek otomobil üretimi için çalışmalarını sürdüren şirketin yeni modellerinin yıl sonuna kadar tanıtılması bekleniyor. Projenin tasarımını ise BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Frank Stephenson üstleniyor.

FERRARI VE MCLAREN TASARIMCISI KOLTUKTA

Bu yıl 70’inci kuruluş yılını kutlayan HABAŞ’ın yeni yerli otomobiline ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, Türkiye’nin Togg’un ardından yüzde 100 yerli sermayeyle hayata geçireceği ikinci otomobil projesinde tasarım görevini Frank Stephenson yürütüyor.

Sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üzerinde çalışan şirketin, araçları hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı versiyonla üretmesi planlanıyor.

TÜRKİYE İLE GEÇMİŞTEN BAĞI VAR

Ünlü tasarımcı Frank Stephenson’ın internet sitesinde de isim verilmeksizin yeni bir Türk otomobil markası için yürütülen çalışmalara yer veriliyor. Açıklamada, yeni bir otomotiv markası oluşturulması ve bu markaya özgü tasarım dilinin geliştirilmesi için çalışıldığı belirtiliyor.

Projenin tasarım sürecinin ilk çizimlerden 3D modellemeye, yüzey çalışmalarından kil ve sert model incelemelerine, mühendislik desteğinden kalıp süreçlerine kadar geniş bir kapsamı içerdiği aktarılıyor. Projede sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin hedeflendiği ifade ediliyor.

Türk kültürüne yabancı olmayan Stephenson, 1959 yılında Fas’ta Amerikalı bir baba ve İspanyol bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında 11-16 yaşları arasında babasının işi nedeniyle İstanbul’da yaşayan Stephenson, bu dönemde Türkçe öğrendi ve eğitim hayatının bir bölümünü Türkiye’de sürdürdü. Daha sonra ailesiyle Madrid’e taşındı.

İKİ FARKLI MODEL ÜRETİLECEK

HABAŞ yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre şirket, ticari ve binek araç yatırımları için yaklaşık 1 milyar euroluk kaynak ayırıyor. Honda’nın Gebze’deki eski fabrikasını binek otomobil üretiminde kullanacak olan şirket, burada sedan ve crossover olmak üzere iki model geliştirmeye hazırlanıyor.

Yeni otomobillerin hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunulması planlanıyor. Honda’nın tesisindeki otomobil üretim kapasitesinin de 75 bin adede çıkarılması hedefleniyor.

HONDA FABRİKASINI SATIN ALMIŞTI

Türkiye’de 24 yıl boyunca Civic Sedan üretimi yapan Honda, 2021’de Gebze’deki fabrikasında üretime son verdi. HABAŞ aynı yıl tesisi satın alarak otomotiv sektöründeki yatırımını genişletti.

Şirket ayrıca Honda’nın İngiltere’de kapanan fabrikasına ait ekipmanları da satın alarak Türkiye’ye taşıdı. Böylece otomobil ve motosikletlere ilgisiyle bilinen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın yerli otomobil üretme projesi de hız kazandı.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ MANİSA'DA DEVAM EDİYOR

HABAŞ, binek otomobil üretimini Gebze’de gerçekleştirirken ticari araç faaliyetlerini Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasında sürdürüyor.

Şirket bu tesiste SteelPower adı verilen dizel ve tamamen elektrikli şasiye sahip çekici ve ağır hizmet kamyonlarının üretimini tamamladı. Araçlarda kullanılan şasi ve mukavemet parçaları HABAŞ’ın kendi çelik tesislerinde üretilirken, elektrikli modellerde şirketin geliştirdiği batarya paketleme teknolojisinden yararlanılıyor.

HABAŞ ayrıca şehir içi ve şehirler arası toplu taşımaya yönelik dizel, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli otobüs modellerini de seri üretime geçirdi. Üretilen ilk otobüslerden oluşan filolar geçtiğimiz dönemde İstanbul’da yolcu taşımaya başladı. Şirket bunun yanı sıra panelvan ve hafif ticari araç segmentlerinde de yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.