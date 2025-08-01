Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren yerli otomobil üreticisi TOGG fabrikasında yaklaşık 200 çalışanın işten çıkarıldığı iddiası gündem yarattı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, yaşananlara tepki göstererek, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını açıkladı.

İddiaya göre, bazı çalışanlara yıllık izin dönemindeyken telefonla ulaşılarak iş akitlerinin sona erdirildiği bildirildi. İşçiler, fabrikaya girişlerine izin verilmediğini ve kişisel eşyalarını dahi alamadıklarını ifade etti.

'YERLİ VE MİLLİ SÖYLEMİ İLE İŞE ALINIP KAPIYA KONULDULAR'

Milletvekili Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada yaşananları "vicdansızlık" olarak nitelendirdi. TOGG’un, ekonomik bir zorlukla karşılaştığında ilk olarak emekçileri gözden çıkardığını savunan Öztürk, “Yerli ve milli diyerek umutla işe alınan insanlar, şimdi polis eşliğinde kapının önüne konuluyor. Bu sadece ekonomik değil, aynı zamanda vicdani bir krizdir” dedi.

TOGG yönetimine ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunan Öztürk, ücretsiz izin, vardiya düzenlemesi gibi alternatiflerin değerlendirilmemesine dikkat çekti. “Otomotiv sektöründe onlarca yıllık tecrübeye sahip şirketler bile bu tür dönemleri personeline sahip çıkarak atlatırken, TOGG gibi yeni bir yapının bu kadar erken ve sert bir tutum sergilemesi düşündürücüdür,” ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

TOGG tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, işten çıkarılan çalışanlar yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini ve haklarının korunmasını talep ediyor. Öztürk ise sürecin takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyunun ve yetkililerin duyarlı olması çağrısında bulundu.