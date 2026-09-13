Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yerli otomobil Togg'nun daha uygun, ulaşılır ve rekabetçi bir fiyat hedefiyle geliştirilen yeni modeli T6X'in taksici esnafında büyük heyecan uyandırdığını vurguladı.

Yiğiner, yerli otomobilin ticari taksilerde yaygınlaşmasının hem milli markaya güç katacığını hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

"ESNAFIMIZIN ARACINI YENİLEMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK"

Togg T6X'in taksici esnafımıza özel, uygun satın alma ve finansman koşullarıyla sunulmasının, esnafınızın araçlarını yenilemesini kolaylaştıracağını belirten Yiğiner, bu durumun vatandaşlarının da yerli, konforlu araçlarla hizmet almasına katkı sağlayacağını söyledi.