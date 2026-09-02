Kasım 2017'de Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin ortak girişimi ile oluşturulan TOGG projesi, Kıraça Holding'in projeden ayrılmasının ardından iki şirkete daha veda etmeye hazırlanıyor.



Nakit ihtiyacı ve ekonomik planlamaları kapsamında TOGG projesinden çıkmak ve hisselerini devretmek için görüşmeler yürüten Vestel Teknoloji ve Anadolu Grubu, ellerindeki yüzde 23'lük hissenin devir işlemleri için Turkcell ile masaya oturdu.





Halihazırda dört ortağın yüzde 23, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ise yüzde 8 hisseye sahip olduğu TOGG, devir işlemlerinin gerçekleşmesi halinde Turkcell'in yönetimine girmiş olacak.



TOGG'UN BÜYÜK ORTAĞI DEVLET OLACAK



Turkcell'in yüzde 69'luk hisseye sahip olması, TOGG yönetimindeki aslan payının da devlete geçmesi anlamına gelecek. Yüzde 54'ü halka açık olan şirketin, yüzde 19,8'i ise Lüksemburg merkezli Rus yatırım fonu LetterOne'a ait.





Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu (TVF) ise Turkcell'in yüzde 26,2'lik hissesini bulundurarak şirketin yönetiminde hakim taraf durumunda.



NE KADARA SATILACAK?



Üretim ve fabrikalaşma sürecinde milyarlarca liralık yatırımlar yapması nedeniyle dört yıldır zarar açıklayan TOGG'un yüzde 23'lük hisselerinin ne kadara devredileceği ise henüz bilinmiyor.



