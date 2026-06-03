“Otizm spektrum bozukluğu” olan çocukların erken tanı ve nitelikli eğitime erişimine öncülük eden ve bu çalışmaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Tohum Otizm Vakfı, yeni kamu spotu ile otizmli çocukların günlük yaşamda karşılaştığı duyusal ve sosyal zorlukları etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor.

Sıradan bir merdiven çıkmanın kar fırtınasında Everest’e tırmanmak gibi hissedildiği, bir kapı zilinin zihinde dev çanlar gibi yankılandığı sahneler; otizmli bireylerin basit görünen anlarda bile yoğun bir mücadele verebildiğini gözler önüne seriyor. Kamu spotunun dikkat çeken sahnelerinden birinde, berber koltuğunda oturan otizmli bir çocuk için yumuşak bir dokunuşun iğneli toplar gibi hissedildiği anlatılıyor. Parkta akranlarıyla oyun oynarken yaşadığı “oyun dışı kalma” hissi ise otizmli çocukların sosyal hayata katılımda karşılaştığı güçlükleri görünür kılıyor.

"Hayatın Kurallarını Ben Yazmadım Ama İçinde Yaşıyorum”

Filmde yer alan “Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız biliyorum, şimdi yanımda durma zamanı” mesajı, toplumu farkındalığın ötesine geçmeye ve otizmli çocukların eğitim yolculuğuna destek olmaya davet ediyor. Tohum Otizm Vakfı; otizmli çocukların iletişim, sosyal uyum, günlük yaşam ve bağımsızlık becerilerinin gelişiminde en etkili yol olan yoğun, sürekli ve bilimsel temelli özel eğitime dikkat çekerek, herkesi bağışlarıyla otizmli çocukların eğitimine katkı sunmaya çağırıyor.