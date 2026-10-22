TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/369 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2026/369 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili Merkez ilçesi Büyükyıldız Köyü 144 ada 8 parsel malikinin ALİ YAZAR olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat İl Özel İdaresi olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat İl Özel İdaresi'ne yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 19.10.2026

#ilangovtr Basın no ILN02575423