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TOKAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C. TOKAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
 
ESAS NO : 2026/89 Esas

Davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince; Davaya konu Tokat ili, Merkez ilçesi, Kızılköy 191 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait Harita Mühendisi bilirkişisi raporunda (A) harfi ile gösterilen 6924,59 m²'lik kısım ALİ SAFA adına TMK 713 md.istinaden tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2026/89 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 14/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02517196