Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin galericilik faaliyetlerini kötüye kullanarak araç alım satımı bahanesiyle organize şekilde kazanç sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle onlarca kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Elde edilen delillerin ardından ekipler, 23 Haziran’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1’i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda yaklaşık 400 mermi ve aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi ele geçirildi.

PARA, ZİYNET VE ARAÇLARA EL KONULDU

Operasyonda ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, yaklaşık yarım milyon lira nakit para ve ziynet eşyalarına el konuldu. Vatandaşların mağdur edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen ve satışa hazır halde bekletilen 16 araç ise yediemin otoparkına çekildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.Ç., D.Ç., S.G., C.Ç., T.Ç., S.Ç. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.