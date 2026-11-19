Tokat’ın Niksar ilçesinde köprü üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak hayatını kaybederken, 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Acı olay, saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolunun Dönekse Köprüsü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Tokat’tan Niksar istikametine seyir halinde olan Murat A. (31) idaresindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin B. (46) yönetimindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken; sürücüler Murat A. ve Bahattin B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Meryem B. (49), Esra A. (27), B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, güvenlik güçleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.