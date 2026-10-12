Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde 16 yarasanın bulunması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ev sahibinin ihbarıyla adrese gelen ekipler, yarasaları yaptıkları çalışma sonucunda evden çıkardı.

Olay, Niksar ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde çok sayıda yarasa bulunduğunu fark eden ev sahibi, hayvanların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle yarasalar evden çıkarıldı. Olayda yarasaların eve nasıl girdiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

YARASALARIN EVE GİRMESİ NASIL ÖNLENİR?

Yarasalar, küçük boşluklardan ve çatlaklardan binalara girebiliyor. Özellikle çatı araları, havalandırma açıklıkları, baca çevreleri, pencere kenarları ve tesisat geçişleri, bu hayvanların içeri girebileceği alanlar arasında yer alıyor.

Yarasaların evlere girişini önlemek için şu tedbirler alınabilir:

Çatı, duvar ve pencere çevresindeki çatlaklar kapatılmalı.

Baca ve havalandırma açıklıklarına uygun koruyucu tel takılmalı.

Kapı ve pencerelerdeki sinekliklerin sağlamlığı kontrol edilmeli.

Elektrik ve su tesisatının geçtiği boşluklar uygun malzemelerle kapatılmalı.

Çatı arasında yarasa bulunduğundan şüpheleniliyorsa giriş noktaları belirlenmeli ve hayvanların dışarı çıkabileceği güvenli bir yöntem uygulanmalı.

Yarasaların bulunduğu alanın gelişigüzel kapatılması, içeride kalan hayvanların mahsur kalmasına neden olabilir. Bu nedenle özellikle birden fazla yarasanın görüldüğü durumlarda uzman ekiplerden yardım alınması önem taşıyor.

YARASA ISIRIĞINA KARŞI DİKKAT: TEMAS FARK EDİLMEYEBİLİR

Yarasalar normal şartlarda insanlardan uzak durur. Bununla birlikte, doğrudan temas edilmesi durumunda sağlık açısından risk oluşabilir. Yarasa ısırıkları küçük olabildiği için temas her zaman kolayca fark edilmeyebilir.

Yarasa tarafından ısırılma veya tırmalanma durumunda yaranın vakit kaybetmeden bol su ve sabunla en az 15 dakika yıkanması ve acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Kuduz riski açısından değerlendirme yapılarak gerekli görülmesi halinde aşı ve diğer koruyucu tedaviler uygulanabiliyor.

Isırık ya da tırmalama fark edilmese bile yarasayla doğrudan temas yaşanması, hayvanın çıplak tene değmesi veya kişinin uyuduğu odada yarasa bulunması gibi durumlarda sağlık uzmanından görüş alınması önem taşıyor. Yarasaya çıplak elle dokunulmaması ve hayvanın kişisel müdahaleyle yakalanmaya çalışılmaması öneriliyor.