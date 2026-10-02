Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde yasa dışı silahlanma ve silah kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR Jandarma ekiplerinin istihbari ve fiziki takipleri sonucunda tespit edilen adreslere düğmeye basıldı. Tokat il merkezi başta olmak üzere Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. CEPHANELİK GİBİ: 14 BİNDEN FAZLA MERMİ YAKALANDI Arama kararları doğrultusunda adreslerde yapılan detaylı aramalarda âdeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamındaki aramalarda: 14 bin 386 adet mermi ve kartuş,

32 adet av tüfeği,

6'sı kurusıkıdan dönüştürülmüş 10 adet tabanca,

14 adet kurusıkı tabanca,

39 adet tabanca şarjörü ile 103 adet boş kovan,

23 adet ses fişeği,

55 litre kaçak içki,

2 adet el detektörü ve 9 adet kesici/delici alet ele geçirildi. 29 ŞÜPHELİ JANDARMA’YA GÖTÜRÜLDÜ Gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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