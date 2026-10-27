Yangın, Başçiftlik ilçesi Gençosman Mahallesi Garipler Sokak’ta meydana geldi. Fadime Topaç’a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Topaç, başarılı olamayınca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Başçiftlik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 75 yaşındaki Topaç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başçiftlik İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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