Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolunun Hacıpazarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne ilerleyen D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz'a çarptı. HAYATINI KAYBETTİ Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Türkyılmaz, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. SORUŞTURMA BAŞLATILDI TIR sürücüsü gözaltına alınırken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.