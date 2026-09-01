Olay, Tokat merkeze bağlı Akın köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ile A.A. arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş etti. Çatışmada M.K. karnından ve sol baldırından, A.A. ise omuz ve dirsek bölgesinden vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. M.K., Tokat Devlet Hastanesi’ne, A.A. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyata alınan M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, A.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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