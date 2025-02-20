Tokat’ın Erbaa ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Ruşen Varol'un (46) kullandığı 10 AC 117 plakalı cip, Emre Kumcu'nun (21) yönetimindeki 60 EJ 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler Ruşen Varol ve Emre Kumcu ile birlikte araçlarda bulunan Mehmet Salih Özübek (17), Abdulkadir Kaya (20) ve Hakan Ünal (48) yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.