Tokat-Turhal kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Kalaycık köyü kavşağı mevkisinde gerçekleşen kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, bir sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, Turhal'dan Tokat istikametine seyir halinde olan Duran N. (37) idaresindeki 60 AIA 858 plakalı otomobilin, kavşaktan Kalaycık köyü istikametine dönüş yapmaya çalışan Mehmet D. (65) yönetimindeki 34 ZZ 8738 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahaleleri, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde gerçekleştirildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar eşliğinde çevredeki hastanelere kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 34 ZZ 8738 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı.