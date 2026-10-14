Tokat kent merkezinde 9 Ekim akşam saatlerinden itibaren karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların aniden artması üzerine başlatılan geniş kapsamlı incelemelerde kritik sürece girildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile belediye laboratuvarlarına gönderilen su numunelerinin tahlil sonuçları belli oldu.

"ŞEBEKE SUYUNDA OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMADI"

Gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şebeke suyuna ilişkin endişeleri gideren açıklamada bulundu. Testlerin temiz çıktığını belirten Yazıcıoğlu, "Testlerin sonucu geldi, temiz olarak çıktığını söylediler. Vatandaşlarımız endişeliydi. Biz tüm tedbirlerimizi alarak klor seviyemizi artırdık ve bir süre daha böyle devam edeceğiz. Belediye olarak beklediğimiz 2 ayrı analiz sonucu da negatif çıktı, bu durum bizi çok sevindirdi" dedi.

SALGININ NEDENİ NOROVİRÜS MÜ? VAKALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Salgının çıkış nedenine ilişkin uzman değerlendirmelerini de aktaran Başkan Yazıcıoğlu, "Şu anda salgının kesin sebebi tam olarak netleşmemekle birlikte uzman arkadaşlarımız sürecin norovirüs kaynaklı olabileceğini ifade ettiler. Bireysel hijyen ve kişisel bakıma bu süreçte ekstra özen göstereceğiz. Ekiplerimizden aldığımız son bilgilere göre vakalarda düşüş eğilimi başladı. Canla başla mücadele eden tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.