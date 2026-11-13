Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında Tokat il merkezi ile Reşadiye, Erbaa, Niksar, Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 12 şarjör ve 607 fişek bulundu.
Operasyonda ayrıca 5 kasatura, 1 baston görünümlü bıçak ve 1 tabanca görünümlü av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.