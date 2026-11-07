Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği ve 33 fişek ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ile 1 kama bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.