Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 100 tabanca fişeği ve 33 fişek ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ile 1 kama bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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