Tokat'ta son günlerde yaşanan yağışların ardından olası taşkın ve su baskınlarına karşı alınan tedbirler devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda eğitim ve tahliye uygulamalarına ilişkin yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turhal ilçesinde bulunan Çevlikler İlkokulu'nda eğitim faaliyetlerine 1 ve 2 Haziran tarihlerinde ara verildi. Ayrıca Arapören köyünden gerçekleştirilen taşımalı eğitim uygulaması da aynı tarihlerde durduruldu.

Öte yandan ilçede daha önce uygulanan bazı tahliye tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi. Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri ile Tatlıcak ve Şatıroba köylerinde risk seviyesinin düşmesi nedeniyle tahliye uygulamalarına son verildi.

Buna karşılık Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası, Elalmış, Sütlüce ve Samurçay köylerinde taşkın riskinin devam etmesi nedeniyle tahliye tedbirlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Erbaa ilçesinde ise Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kesme çiçek sera alanında uygulanan tahliye tedbirleri kaldırıldı.

Pazar ilçesinde de Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgesindeki üç hayvancılık işletmesi dışında tahliye kararları sona erdirildi. Ancak Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık güzergahında riskin sürmesi nedeniyle tedbirlerin devam etmesine karar verildi.

Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli bölgelerde alınan güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu.