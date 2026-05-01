Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2’si için ev hapsi kararı verildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K., B.M., B.T. ve U.D., 29 Nisan'da adreslerine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 936 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüphelilerden B.T. ve U.D. hakkında ev hapsi kararı verilirken, D.K. ve B.M. tutuklandı.