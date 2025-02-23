Kaza, saat 14.00 sıralarında Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyü kavşağında meydana geldi.
Turhal yönünden Tokat’a giden Emre Kaplan yönetimindeki taksi, köy yolundan kavşağa giren Mahir Aydoğan idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçların sürücüleri ile Ömer Aydoğan, Ebubekir Aydoğan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turhal ve Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Ebubekir Aydoğan’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.