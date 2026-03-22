Binlerce yıl önce lavların hızla soğumasıyla oluşan, camsı dokusuyla dikkat çeken obsidyen, tarih boyunca pek çok medeniyette kesici alet ve süs eşyası olarak kullanıldı. Tokat'ın Zile ilçesideki emekçi kadınlar ise bu kadim taşa modern bir soluk katarak ayna üretimine taşıdı.

ÜRETİMİ 1 HAFTA SÜRÜYOR

Üretim süreci göründüğü kadar kolay değil. Eda Can, AA muhabirine verdiği röportajda sürecin her aşamasının ayrı bir emek ve özen gerektirdiğini vurguladı. "İşe taşı keserek başlıyoruz. Parlatma işleminde çok zorlandık ama sonunda amacımıza ulaştığımızı gördük" diyen Can, bir aynanın tamamlanmasının ortalama bir hafta sürebildiğini belirtti. Kesim, parlatma ve son işlemler farklı makinelerde ayrı ayrı gerçekleştiriliyor. Süreç tamamen el emeğine dayanıyor.

YOĞUN TALEP VAR

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta siyah obsidyen taşından üretilen aynalar, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında yoğun talep görmeye başladı. Doğallığı ve estetiğiyle öne çıkan bu benzersiz aynalar artık 43 ile ulaşıyor.

KARS'TAN TAŞLAR GETİRİLİYOR

Üretimde kullanılan obsidyen taşı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinden temin ediliyor. Can, Niğde ve farklı bölgelerden de taş getirdiklerini ancak en iyi sonucu Sarıkamış obsidyeniyle elde ettiklerini söyledi. Kursta yılda 200'ün üzerinde farklı ebatta ayna üretiliyor.

Obsidyen aynalar yalnızca yerel pazarla sınırlı kalmıyor. Siparişler Türkiye'nin 43 iline gönderiliyor. Buna ek olarak neşter ve bıçak talepleri de giderek artıyor. Can, "Bu çalışmayı ilk biz başlattık. Bizim yaptığımız aynaların diğer aynalardan farkı tamamen doğal olması" diyerek ürünlerinin özgünlüğünü vurguladı.