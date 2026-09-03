Olay, İl Merkezi yakınlarındaki Yazıbaşı köyü kavşağında gerçekleşti. Tokat'tan Niksar ilçesine doğru ilerleyen Büşra Yılmaz (33) idaresindeki otomobil, kavşakta Halil Çetinkaya (83) idaresindeki diğer otomobille çarpıştı. BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer aracın sürücüsü Büşra Yılmaz ile yolcu olan Ayşe Yılmaz (50) ve Sahra Yılmaz (13) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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