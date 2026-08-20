Tokat'ta gece saatlerinde Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Orta Okulu'nun bahçesinde buluşan arkadaş grubu içerisinde yer alan B.S. ile M.T.Y. arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretler nedeniyle hızla büyüdü ve kısa sürede kavgaya dönüştü.
3 YERİNDEN BIÇAKLADI
Yaşanan arbede sırasında M.T.Y., yanında getirdiği bıçakla B.S.'yi 3 yerinden bıçakladı. Kavga sırasında M.T.Y. de yumruk ve tekme darbeleriyle hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı okul bahçesinde çalışma yaparken, polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.