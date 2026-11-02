Tokat’ın Erbaa ilçesinde, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında sulama kanalına giren cip devrilip yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki iki kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Erbaa’dan Niksar yönüne giden 06 BUJ 957 plakalı cip, sürücüsü İbrahim Çayıroğlu’nun direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce sulama kanalına girdi, ardından devrildi. Sürücü Çayıroğlu ile araçta bulunan Arif Can Çakır ve Fahrettin Ocak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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