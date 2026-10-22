Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 şehirde bulunan toplam 725 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu.

Yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğe sahip olan taşınmazların toplam vadeli muhammen bedeli 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.

BAŞLANGIÇ FİYATI 400 BİN LİRA

Satışa sunulan taşınmazların başlangıç fiyatı 400 bin lira seviyesinden başlıyor. Satışa çıkarılan arsalar arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar yer alıyor.

Alıcılar, belirlenen lotlar kapsamında taşınmazlara yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise doğrudan peşin bedelle satılacak. Vadeli satış listesinde yer alan belirli taşınmazlarda peşin ödeme yapılması halinde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

İHALE TARİHİ VE BAŞVURU KANALLARI BELLİ OLDU

Açık artırma toplantıları, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günleri saat 10.30’da başlayacak.

Müzayedeler eş zamanlı olarak Ankara Radisson Blu Hotel ve İstanbul TOKİ Halkalı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca katılım sağlamak isteyenler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden internet aracılığıyla da teklif verebilecek.

Açık artırmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet sitelerinden veya "444 84 34" numaralı çağrı merkezinden ulaşılabileceği bildirildi.