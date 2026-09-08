TOKİ’nin milyarlarca liralık yapım ihaleleri öncesi ve sonrasında yürütülen proje hazırlama süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. TOKİ Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, milyonlarca metrekarelik yapım işleri kapsamı sınırlı avam projeler üzerinden ihaleye çıkarılırken, kesin uygulama projelerinin hazırlanmasında belirli firmaların öne çıktığı ileri sürüldü. Kaynaklar, 2025 yılında proje hazırlama işleri kapsamında yaklaşık 1-1,5 milyar liralık ödeme yapıldığı yönündeki iddialara da dikkat çekti.

UYGULAMA PROJELERİNDE AYNI FİRMALAR İDDİASI

TOKİ Başkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, bazı büyük ölçekli yapım işleri basit avam projeler üzerinden ihaleye çıkarılıyor. İhale sonrasında ise kesin ve uygulama projelerinin hazırlanması süreci başlıyor.

Kaynaklar, bazı firmaların yapım ihalesinin sonucu kesinleşmeden önce dahi uygulama projeleri üzerinde çalışmaya başladığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti. Bu durumun, söz konusu firmaların projelerin kendilerine verileceği konusunda önceden bilgi sahibi olup olmadıkları yönünde soru işaretlerine neden olduğu ifade edildi.

PROJE BEDELLERİNE İLİŞKİN SORU İŞARETLERİ

TOKİ kaynakları, milyonlarca metrekarelik projelerin kısa süre içerisinde uygulama aşamasına geçirilmesi ve proje bedellerinin yapım işini üstlenen firmalar tarafından karşılanmasının da incelenmesi gereken başlıklar arasında olduğunu aktardı.

Kaynaklara göre, farklı projeler için hazırlanan uygulama projelerinin bedellerinin nasıl belirlendiği, firmaların hangi kriterlerle seçildiği ve aynı firmaların kaç farklı projede görev aldığı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

MÜTEAHHİTLERİN İNDİRİM TALEBİ İDDİASI

TOKİ Başkanlığı kaynakları, bazı yapım işlerini üstlenen müteahhitlerin proje bedellerinin yüksek olduğu gerekçesiyle kurum yönetimiyle görüşerek indirim talebinde bulunduğu yönündeki iddialara da dikkat çekti.

İddialara göre bu görüşmelerde, projelerin farklı firmalara farklı bedeller üzerinden hazırlatılması da gündeme getirildi. Kaynaklar, proje bedellerinin belirlenmesinde standart ve denetlenebilir kriterlerin bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti.

ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DE GÜNDEMDE

İddialarda adı geçen TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Kutluğ Gayretli’nin, kurumda daire başkanlığı görevinden kısa süre içerisinde başkan yardımcılığı görevine getirilmesi de tartışma konusu oldu.

TOKİ kaynakları, proje hazırlama süreçlerine ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması için firmaların belirlenme yönteminin, proje bedellerinin hangi kriterlere göre oluşturulduğunun, yapılan ödemelerin ve firmaların üstlendiği proje sayılarının incelenmesinin önem taşıdığını belirtti.