TOKİ Başkanı Levent Sungur, bir itirafta bulundu ve konut yapmak için orman ve meraların bu vasıflarının değiştirildiğini açıkladı.

Levent Sungur

MERSİN, ANTALYA, MUĞLA

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da TOKİ projeleri için son beş yılda ne kadar tarım arazisi, mera ve orman alanı kullanıldığını sordu. Sungur, yanıtında kullanılan alanların miktarını açıklamazken arazi bulmakta zorlandıkları bölgeleri sıraladı.

Mersin’i ve Muğla’yı örnek gösteren Sungur, Antalya’da hem merkezde hem de ilçelerde konut yapılacak yer bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlattı ve Manavgat ve Demre’de de zorlandıklarını belirtti.