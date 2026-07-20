Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik erişilebilir konut üretme amacıyla faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki Emlak Konut, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde 400 milyon dolar değerinde dev bir proje başlatıyor. "Hayat Mekke" adıyla duyurulan proje kapsamında inşa edilecek lüks villaların bir bölümünün Türk ve uluslararası yatırımcılara satılacağı açıklandı.

KONUT BAŞI ORTALAMA 394 BİN DOLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Riyad temasları sırasında kamuoyuna paylaşılan bilgilere göre, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı ile "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Emlak Konut Global Şirketi eliyle yürütülecek proje, Harem-i Şerif bölgesinin giriş koridorunda konumlanacak.

Proje kapsamında her biri en az 305 metrekare büyüklükte olan 1.014 adet villa, sosyal alanlar, okullar, sağlık tesisleri, yürüyüş parkurları ve ticari üniteler inşa edilecek. 400 milyon dolarlık toplam bütçe konut sayısına bölündüğünde, villa başına ortalama maliyet 394 bin doları buluyor. Anlaşma doğrultusunda villaların yüzde 25'ine denk gelen 254 adet lüks konut, başta Türkiye'den olmak üzere uluslararası yatırımcıların alımına açılacak.

Emlak Konut'un kendi internet sitesinde ise henüz bir rakam belirtilmemiş.

TÜRKİYE'DE BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR, DEVLETİN SOSYAL KONUTÇUSU MEKKE'DE VİLLA İNŞA EDİYOR

TOKİ ve iştiraki Emlak Konut'un Suudi Arabistan'da lüks yaşam alanları inşa etmesi TOKİ'nin kuruluş amacını bir kez daha hatırlattı.

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, kamu kurumlarının kuruluş amacından saptığına dikkat çekti.

Türkiye'de devam eden konut ve kira sorununa işaret eden Aydoğmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Dar ve orta gelirli kesime hitap etmesi gereken TOKİ ve Emlak Konut'un Mekke'de lüks villa projesi geliştirmesini duyduğumda şok oldum. Minimum 305 metrekarelik devasa villalar, lüks sosyal donatılar inşa ediliyor. Türkiye'de derin bir barınma krizi ve konut enflasyonu yaşanırken, 400 milyon dolarlık bir bütçenin buraya konsantre edilmesi son derece problemli. Kurumların kaynaklarını ve enerjilerini yurt dışındaki lüks projelere değil, Türkiye'deki sosyal konut ve kira sorununu çözmeye ayırması gerekir."