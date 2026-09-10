TOKİ'nin İstanbul'da kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde detaylar netleşmeye başladı.

Bakan Murat Kurum, projeye ilişkin yaptığı açıklamada konutların 3 yıllığına kiraya verileceğini belirtirken başvuru şartları, kira bedelleri ve konutların tahsis edileceği bölgelerle ilgili de bilgi verdi. Projede 1+1 konutların aylık kirası 10 bin liradan başlayacak. Başvurular ise 14 Eylül'de alınmaya başlanacak.

4 BÖLGEDE KİRALIK SOSYAL KONUTLAR TAHSİS EDİLECEK

İstanbul'da uygulanacak kiralık sosyal konut projesi kapsamında konutlar 4 bölgedeki ilçelerde tahsis edilecek.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Grup: Arnavutköy

Bakan Kurum, projenin vatandaşların piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla konuta erişimini sağlamayı ve İstanbul'daki kira piyasasında denge oluşturmaya katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Hak sahipleri ise kura yöntemiyle belirlenecek.

KONUTLAR 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK

Projede hak sahibi olan vatandaşlar, kendilerine tahsis edilen konutta 3 yıl boyunca oturabilecek.

Üç yıllık kiralama süresinin tamamlanmasının ardından mevcut hak sahipliğinin sona ermesi planlanıyor. Konutlar daha sonra yeniden kura yöntemiyle yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.

Böylece sosyal konutların uzun süre aynı kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilerek daha fazla vatandaşın projeden yararlanması hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurmak isteyen vatandaşların bazı şartları karşılaması gerekecek.

Açıklanan bilgilere göre başvuru sahibinin:

18 yaşını doldurmuş olması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Hanedeki toplam aylık gelirin 100 bin liranın altında olması,

En az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması,

Üzerine kayıtlı bir konutunun bulunmaması

gerekecek.

Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar arasından konutlarda oturmaya hak kazanacak kişiler kura yöntemiyle belirlenecek.

ÜZERİNE KAYITLI EVİ OLANLAR BAŞVURAMAYACAK

Projenin öncelikli hedefi, konut sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlı kiralık evlere erişimini sağlamak olacak.

Bu nedenle başvuru sahiplerinin tapu kayıtlarında üzerlerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranacak. Böylece sosyal kiralık konutların özellikle ev sahibi olmayan ve uygun fiyatlı konut arayan vatandaşlara ulaşması amaçlanıyor.

1+1 KONUTLARIN KİRASI 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Projede en çok merak edilen konulardan biri de aylık kira bedelleri oldu. Bakan Kurum'un açıklamasına göre kira fiyatları konut tipine göre değişecek.

Belirlenen başlangıç kira bedelleri şöyle:

1+1 konut: 10 bin TL

2+1 konut: 12 bin TL

3+1 konut: 15 bin TL

4+1 konut: 18 bin TL

Konutların dağılımında başvuru yapan ailelerin özellikleri ve çocuk sayılarının da dikkate alınması planlanıyor.

Bakan Kurum, belirlenen kira bedellerinin İstanbul'daki mevcut piyasa koşullarının altında olduğunu ifade etti. Bazı bölgelerde bu rakamların mevcut kiraların yarısından bile daha düşük seviyede kalabileceğini belirten Kurum, projenin aynı zamanda kira piyasasındaki fiyat baskısını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

"İKİ ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞIMIZ RAHATLIKLA OTURABİLECEK"

Bakan Kurum, projenin dar ve orta gelirli vatandaşların bütçeleri dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Kurum, iki asgari ücretle geçinen bir hanenin bu konutlarda rahatlıkla yaşayabileceğini ifade ederken memur ve emeklilerin de projeden uygun koşullarla yararlanabileceğini söyledi.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak.

Başvuruların alınmasının ardından şartları taşıyan kişiler değerlendirilecek ve hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kurada konut hakkı kazanan vatandaşlar, belirlenen kira bedelleri üzerinden konutlarına yerleşebilecek.

Üç yıllık kiralama süresinin sona ermesinin ardından ise konutların yeniden kura yöntemiyle yeni hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor.

İstanbul'da uygun fiyatlı konut arayan vatandaşların yakından takip ettiği projede gözler şimdi 14 Eylül'de başlayacak başvuru sürecine ve kura takviminin açıklanmasına çevrildi.