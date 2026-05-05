TOKİ Sosyal Konut projelerinde kura süreci tartışmalarla tamamlanırken, şimdi de başvuruları olumsuz sonuçlana vatandaşlara para iadesi yapılamadığı iddia edildi. Şikayetvar gibi platformlara şikayet yağdı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TOKİ’de yaşanan kura tartışmalarının ardından bu kez başvuru yaptığı halde başvurmadığı söylenen ve ücretleri iade edilmeyen vatandaşları TBMM gündemine taşıdı.

Öztürk, konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi vererek çığ gibi büyüyen "başvuru kaydı bulunamadı" ve "para iadesi yapılamıyor" iddialarına yanıt aradı.

'VATANDAŞIN 5 BİN LİRASI REHİN Mİ TUTULUYOR'

Öztürk, 5 bin lira yatırmasına rağmen sistemde kaydı görünmeyen kaç vatandaşlın olduğunu sorarken, "“Kura çekimlerinde 1 milyonun üzerindeki numaraları yok sayan o meşhur yazılım, şimdi de vatandaşın parasını yutmaya başladı. Şikayetler ortada; vatandaş parasını Halkbank, Ziraat gibi devlet bankaları üzerinden yatırmış, dekontu elinde, e-devlet’te başvurusu görünüyor. Ama ATM’ye gidince ‘Bu T.C. kimlik numarasına ait başvuru yoktur’ uyarısı alıyor. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Vatandaşın 5 bin lirası TOKİ’nin ya da bankaların kasasında rehin mi tutuluyor?” dedi.

Mağdurların kendi paralarının peşine düştüğünü vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:

“İnsanlar umutla ev sahibi olmayı bekledi, kura çıkmadı; şimdi ise kendi paralarının peşine düştüler. İstanbul, Adana, Silivri... Türkiye’nin dört bir yanından aynı şikâyetler geliyor. Sistemsel hata diyerek bu işin içinden çıkamazsınız. Eğer sistemde başvuru yoksa bu insanlar parayı kime yatırdı? Eğer başvuru varsa, neden iade yapmıyorsunuz? Bu, dar gelirli vatandaşın cebindeki son kuruşa göz dikmektir.”

'TOKİ'NİN İADE YAZILIMI ÇÖKMÜŞTÜR'

Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrısını yineleyerek konunun takipçisi olacağını vurguladı:

“Daha önce söyledim, yine söylüyorum: TOKİ’nin kura ve iade yazılımı çökmüştür. Ortada büyük bir sistemsel usulsüzlük var. Vatandaşın parasının iade edilmemesi kabul edilemez. Bakanlık bu 'hayalet başvuru' sorununu derhal çözmeli, vatandaşın parası bir an önce iade edilmelidir. Kimse bu milleti sahipsiz sanmasın.”