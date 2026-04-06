Ali Can Polat / Sözcü

Bölgedeki emlakçıların sosyal medyada paylaştığı videolar şaşkınlık yarattı. Videolarda TOKİ’nin yaptığı inşaatlarda 5 katlı binaların çukurda kaldığı görülürken, bunun yanı sıra binaların iç içe, düzensiz ve çarpık yerleştiği görüldü. Şehir Plancısı Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, “Orası tam da içme suyu kaynağımız. Dünyanın en iyi projesi de olsa oraya çivi bile çakılmaması gerektiğini söylemekten geri durmayacağız” dedi.

ACELECİLİKTEN OLUYOR

Bölgedeki yapılaşmayı değerlendiren Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın, şunları söyledi: “Şu anda konutlar, doğrudan TOKİ ve Hazine’ye ait parsellerde devam ediyor. İhale dosyalarında yer alan bilgileri incelediğimizde inşaatlarla ilgili farklı vaziyet planları ve mimari projelere rastlıyoruz. Neredeyse dip dibe bir yapılaşma söz konusu. Uydu ve bölgeden kaydedilmiş görüntülerle, inşaatın hızını değerlendirdiğimizde burada temel amacın içme suyu havzası üzerinde bir an evvel inşaatlara başlanması ve tamamlanması olduğunu görebiliyoruz. Zemin topoğrafyası öncelikli olarak ele alınmamış. O kadar ki bölgedeki bazı tanıtım görüntülerinde ‘Bu bölge çok fena kot yemiş ama sonra düzeltilir’ lafını duyabiliyoruz.”

İnşaatların sürdüğü parseller büyük oranda TOKİ ve Hazineye ait olsa da, Sazlıdere’den Karadeniz kıyısına kadar olan Yenişehir (Kanal İstanbul) proje güzergahındaki toplam alanın yaklaşık yüzde 60’ı özel mülkiyet statüsünde yani şahıslara ya da özel şirketlere ait. TOKİ’nin Sazlıdere’de ve Baklalı’daki konut projeleri, bu bölgenin tümüyle yapılaşmasının önünün açılmasına yarayan bir koçbaşı görevi görerek, bu bölgedeki özel mülkiyete tabi parsellerde de imar taleplerinin artmasına neden oldu.