6 Şubat depremlerinin ardından binlerce konut inşa ettiği açıklanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) mali yapısına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kurumun 2026 yılı içinde yaklaşık 200 milyar TL kredi kullandığı, buna karşılık faiz yükünün 300 milyar TL’ye ulaştığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialar üzerine CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

BORÇ KISKACI PROJELERİ VURUYOR

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre TOKİ’nin artan borçlanma nedeniyle bankalardan yeni kredi bulmakta zorlandığı iddia ediliyor. Bu durumun sahaya da yansıdığı, devam eden projelerde yavaşlama yaşandığı ve müteahhit ödemelerinde aksaklıklar meydana geldiği öne sürülüyor. Özellikle deprem sonrası hız verilen konut projelerinin finansmanında yaşanan sıkıntıların, inşaat süreçlerini sekteye uğratabileceği ifade ediliyor. Kurumun yüksek faiz yüküyle karşı karşıya kaldığı ve mevcut borçlanma yapısının sürdürülebilirliğinin sorgulandığı belirtiliyor.

TOKİ’NİN MİLYARLIK KREDİSİ MECLİSE TAŞINDI

CHP’li Öztürkmen, verdiği soru önergesinde TOKİ’nin 2026 yılında kullandığı kredilerin detaylarının açıklanmasını istedi. Öztürkmen’in Meclis’e sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

TOKİ için 2026 yılında kullanılan kredi miktarı ve bu kredilerin faiz yükü ne kadardır? Bu krediler hangi bankalardan kullanılmıştır?

TOKİ'nin kullandığı kredilerin faiz oranlarının yıllara göre dağılımı nedir?

2026 yılında çekildiği iddia edilen 200 milyar TL kredi nerede ve hangi projeler için kullanılmıştır?

200 milyar TL’lik kredinin faiz yükü nasıl 300 milyar TL olabilmiştir?

TOKİ için son üç yılda kullanılan kredilerin faizleriyle birlikte kamuya toplam yükü ne kadar olmuştur?