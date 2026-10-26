Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) mali durumu ve yüklenici firmalara yönelik ödeme süreçleri tartışma konusu oldu. Kurumun borcunun 700 milyar lirayı aştığı öne sürüldü.

4 AYDIR ÖDEME YOK

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre TOKİ’ye iş yapan müteahhitler, son 4 aydır ödeme alamıyor. Son 4 hakedişlerini tahsil edemeyen firmalar, büyük bir girdabın içine çekildi. Ödemelerin yapılmamasına gerekçe olarak 2026 bütçesindeki ödeneğin bitmesi gösteriliyor.

Görüştüğümüz TOKİ yetkilileri, kurumun borcunun 700 milyar lirayı aştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yetkililer, müteahhitlerin hak ediş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin uzun süreli olmadığını ileri sürdüler. TOKİ yetkilileri ayrıca, genel olarak müteahhitlere yönelik ödemelerin eksiksiz yapıldığını savundu.

TOKİ’den alacağını tahsil edemeyen ve mali krize giren birçok isim çaresiz durumda.

Levent Cankurtaran öldü.

BORÇ YÜZÜNDEN

İMAJ Yapı’nın sahibi TOKİ Müteahhidi Vanlı Levent Cankurtaran, TOKİ hakedişini alamadığı için çekleri yazıldığından dolayı kendi kafasına sıkarak hayatını kaybetti. Cankurtaran, Ankara Sincan’da 573 konut, Eskişehir Odunpazarı’nda 598 konut, Manisa Yunusemre’de 366 konut ve K.Maraş Pazarcık’ta 853 konut inşaatı ve altyapı, çevre düzenleme projelerini üstlenmişti.

Sinan Pala

Bu da dolandırılan müteahhit

Müteahhit Sinan Pala, Ankara Mamak’ta 1.186 konutun tamamlanması ihalesini aldı. Hak edişleri alamayınca şantiyeden sorumlu TOKİ uzmanı Kemal S. tarafından dolandırıldı. Uzman, “Sen şu şekilde yap ve teslim et, ben senin ‘olur’ yazılarını kurumdan çıkaracağım” gibi vaatlerle müteahhidi oyaladı. Sinan Pala, ödemeleri gelmediği için TUCSON marka 4x4, Egea, Ford Courier, Renault Clio araçlarını sattı. Etimesgut’ta bir dairesini de uzmanın yakın akrabasına verdi. Dolandırıldığını anlayan Pala suç duyurusunda bulundu.