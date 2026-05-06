Hatay’ın Defne ilçesinde devam eden TOKİ altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük, kısa süreli paniğe yol açtı. Hancağız Mahallesi’ndeki şantiyede yaşanan olayda bir işçi toprak altında kaldı.

İddiaya göre, çalışma esnasında zeminde meydana gelen kayma sonucu yığılan toprak, sahada bulunan işçilerden birinin üzerine çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için hızlı ve dikkatli bir çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucunda işçi bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.