TOKİ'nin kiralık sosyal konutları için örnek daireler Ataşehir'de görücüye çıktı.

TOKİ'nin "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği konutlara ilişkin örnek daireler, vatandaşlara tanıtıldı.

KİRALARI 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

TOKİ'nin örnek daireleri, Ataşehir Necip Fazıl Bulvarı'nda belirlenen alanda 1+1'den 3+1'e kadar farklı büyüklüklerde inşa edildi.

Proje kapsamında ilk 1071 konutun ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ'nin kiralık sosyal konutları için 1+1 konutlarda 10 bin lira, 2+1 konutlarda 12 bin lira, 3+1 konutlarda 15 bin lira, 4+1 konutlarda ise 18 bin liradan başlayan kiralık fiyatlar belirlendi.

HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Eylül'de duyurulan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 10 Eylül'de detayları açıklanan İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi için başvurular 25 Eylül'de sona erdi.

Vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmadan yapılan başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut/İşyeri Başvuru" hizmeti menüsü üzerinden gerçekleştirildi.

Proje kapsamında evler 3 yıl boyunca kiralanacak. Bu sürenin sonunda yeni hak sahipleri yeniden kurayla belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında evli, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar başvurabilecek.

Başvuru yapacak kişinin en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapulu konut bulunmaması gerekiyor.

Kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de inşa edilecek.

Vatandaşlar projeye ilişkin detaylara "toki.gov.tr" ve "talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/" adreslerinden ulaşabilecek.