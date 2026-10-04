TOKİ'den konut ve iş yeri alan ancak borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik yüzde 25 indirim kampanyası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül'de başlatılan kampanyada sona doğru gelindi.

Kampanya, TOKİ'den konut ve iş yeri alıp geri ödemeleri devam eden yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine başlatılan kampanya, ilk günden itibaren ilgi görmeye devam ediyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, 19 Ekim'e kadar satış işlemini yaptıkları bankalara başvurması gerekiyor.

İNDİRİM NASIL HESAPLANIYOR?

Borcunun tamamını peşin ödeyen alıcılar, borç bakiyesinin tamamı üzerinden net yüzde 25 indirimden yararlanıyor.

Borcunun tamamını kapatamayan alıcılar ise borç bakiyesinin en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yaptıklarında, ödedikleri tutar üzerinden aynı oranda kısmi indirim hakkı elde edebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmişe dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve altında olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamıyor.

TAPU İŞLEMLERİ VE BELGELER

Kat mülkiyeti oluşan projelerde tapu teslimi yapılacak. Bu nedenle bankaya başvuru sırasında ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi gerekiyor.

Ayrıca borcunu kapatarak indirimden yararlanmak isteyen alıcılar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor.

BORÇ BAKİYESİ NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini 19 Ekim'e kadar ilgili bankadan öğrenebilecek.

19 EKİM SON GÜN

TOKİ, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacağını belirtti. Bu nedenle tapusunu almak isteyen vatandaşların son tarih olan 19 Ekim'e kadar başvuru yapması gerekiyor.