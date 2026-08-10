Olay, Kozcağız beldesinde Avgölü mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Aydın Bozoğlu ile Tokat'ın Pazar ilçesinden yanına gelen Osman Togo arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bozoğlu, arkadaşı Togo'nun başına ağaç tokmakla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Togo’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI Olay yerinden kaçan Aydın Bozoğlu, Boğaz mevkisinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Osman Togo otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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