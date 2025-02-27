Aşk, insanı yukarıya kaldırmalı, aşağıya indirmemelidir. Ancak bazen bu farkı görmek o kadar da kolay olmayabilir.

Toksik bir insan, sanki sizin iyiliğiniz için her şeyi yapıyormuş gibi bir izlenim bırakabilir. Aşk olduğunu iddia edebilirler, ancak bir şekilde kendinizi daha da küçük hissetmeye başlarsınız.

En tehlikeli yanı ise, bu sürecin o kadar yavaş ilerlemesidir ki farkına varmak oldukça zor olur. Küçük bir yorum, bir şüphe tohumunun eklenmesiyle güveniniz zamanla zayıflar ve nihayetinde tamamen yıkılır.

1) Eleştiriyi "yardım" olarak gizliyorlar

İlk başta, size sadece en iyisini istediklerini düşünürsünüz. Kusurlarınızı, hatalarınızı ve daha iyi yapabileceğiniz şeyleri gösterirler; hepsi de büyümenize "yardım etme" bahanesiyle yapılır.

Ancak zamanla, söyledikleri sözler destekleyici olmaktan çok, sürekli bir yargı gibi gelmeye başlar. Kendinizi sorgulamaya başlarsınız ve yeterince iyi olup olmadığınızı merak edersiniz.

İşte böyle başlar. Toksik bir insan, sert sözlerinin sadece "sert sevgi" olduğunu inandırarak özgüveninizi aşındırır. Oysa gerçek sevgi, insanı küçültmeden teşvik eder; onu kazanmak için kendinizi küçültmenize gerek yoktur.

2) Sizinle dalga geçerler ve size "çok hassas" derler

Arkadaşlarınızla dışarıdayken kendinizin güvensiz olduğu bir konuda yapılan şaka sizi utanırmış ve sonrasında incindiğinizi ona söylediğiniz "Hadi canım, sadece bir şakaydı. Çok hassassın" şeklinde bir tepki aldıysanız bu da toksik bir iletişim dilidir.

Birçok kişi ilk başta bu tepkinin doğru olup olmadığını sorgulayıp zamanla benzer "şakaların" özgüvenini yavaşça aşındırdığını dile getiriyor.

Gerçek sevgi, kişiyi küçültmeden, duygularına değer vererek kabul edilmesi gerektiriyor.

3) Sizi yavaş yavaş diğerlerinden soyutlarlar

Her şey bir anda gerçekleşmez. İlk başta, sadece küçük yorumlar yapılır—çevrenizdeki insanları sorgulamanıza neden olan ince şeyler.

"Onlar seni gerçekten umursamıyorlar." "Onların senin çıkarlarını düşündüğünü sanmıyorum." "Onlarla bu kadar çok vakit geçirmen beni rahatsız ediyor."

Bağlantılarınız teker teker zayıflamaya başlar. Planlarınızı daha sık iptal edersiniz. "Drama yaratmak" istemediğiniz için arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşımda bulunmayı bırakırsınız. Farkına varmadan, hayatınızda kalan tek ses onun sesi olur.

Mesele şu ki, destekten mahrum kaldığınızda, sizi kontrol etmek daha kolay hale gelir. Araştırmalar, duygusal istismarın genellikle şu kalıbı izlediğini göstermektedir: izolasyon, bağımlılık ve nihayetinde, kendinize olan güvenin tamamen kaybolması.

Ancak aşk asla bir kafes gibi hissettirmemelidir. Sizi gerçekten seven insanlar, dünyanızı küçültüp sadece kendi dünyalarına sığdırmanızı asla istemezler.

4) Kendi duygularınız yüzünden kendinizi suçlu hissetmenize neden olurlar

Bir şeyin sizi incittiğini dile getirmeye çalıştığınızda, konuşma bir şekilde size döner. Aniden, özür dileyen siz olursunuz. "Aşırı tepki gösterdiğin" için kendini kötü hisseden siz olursunuz. Duygularınızın geçerli olup olmadığını sorgulayan yine siz olursunuz.

Bu, duygusal gaslighting adı verilen bir taktiktir; kendi gerçekliğinizden şüphe duymanızı sağlayarak, onların eylemlerinin sorumluluğunu almalarını engeller. Zamanla, bu sürekli öz şüphe, özgüveninizi aşındırır ve konuşmaktan korkmanıza neden olur.

Ancak gerçek şu ki: Duygularınız bir yük değildir ve gerçek aşk, onlara sahip olduğunuz için kendinizi suçlu hissetmenize neden olmaz.

5) Seni inşa ederler

Bazen, kendinizi inanılmaz hissettirirler. Sizi övgülere boğar, ne kadar özel olduğunuzu söylerler ve dünyalarındaki en önemli kişi olduğunuzu düşünmenizi sağlarlar.

Ve sonra, birdenbire değişirler. Bir sert yorum, küçümseyici bir bakış ya da sizi hiçbir şeymişsiniz gibi hissettiren bir anla, her şey altüst olur.

İşte bu zıtlık, sizi bağlı tutan şeydir. O iyi anların peşinden koşmaya başlarsınız; yeterince çabalarsanız her şeyin eskisi gibi olacağına inanırsınız. Ama gerçek şu ki, değişen siz değilsiniz; onlar, ne zaman sevildiğinizi ve ne zaman değersiz hissettiğinizi kontrol ederler. Gerçek aşk böyle işlemez. Gerçek aşk, sizi sadece düşüşünüzü izlemek için kaldırmaz.

6) Sorunlarını sizin sorumluluğunuz haline getirirler

Bir şekilde, hayatlarındaki yanlış giden her şeyin sorumluluğu senin üzerine yüklenir—ya da en azından düzeltmek senin görevinmiş gibi hissedersin.

Eğer stresliyseler, bunun nedeni seni yeterince desteklememen oluyordur. Kötü bir ruh halindeyseler, bunun nedeni söylediğin bir şeydir. Saldırgan davranıyorlarsa, bunun nedeni "zorlaman" oluyordur.

Barışı korumak için elimden geleni yapardım, daha fazlasını yaparsam sonunda mutlu olacaklarına inanırdım. Ama gerçek şu ki, ne kadar çok verirsen ver, kendi sorumluluğunu almayı reddeden biri için asla yeterli olmayacaktır.

Başkasının duygularını, kendi duygularınız pahasına yönetmekten sorumlu değilsiniz. Aşk, bir yük değil, bir ortaklık gibi hissettirmelidir.

7) Kendiniz olmaktan korkmanıza neden olurlar

Yavaş yavaş kelimelerinizi filtrelemeye, seçimlerinizi sorgulamaya ve sadece huzuru korumak için dikkatli adımlar atmaya başlarsınız.

Konuşmadan önce tereddüt eder, söylediklerinizin onları üzeceğinden endişelenirsiniz. Onaylamayacaklarından korktuğunuz için kendinizi geri çekersiniz.

Ve bir gün, artık kendinizi tanıyamadığınızı fark edersiniz. Asıl zarar budur: Zehirli insanlar, sadece özgüveninizi kırmakla kalmaz, aynı zamanda kendinizden şüphe etmenize neden olurlar.