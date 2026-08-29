İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos’ta gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Akış’ın sevk yazısında, “müstehcenliği yayma” suçlaması kapsamında tutuklanmasının talep edildiği belirtildi. Yazıda, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayımlayan ya da bunların yayımlanmasına aracılık eden kişilerin cezalandırılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

MANİFEST’İN GELİR PAYLAŞIMINI ANLATTI

Akış’ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede Manifest üyelerinin kazancına ilişkin de dikkat çeken bilgiler yer aldı. Akış, basında grup üyelerinin gelir paylaşımına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, menajerlik gelirlerinin yüzde 60’ının Manifest üyelerine eşit miktarda dağıtıldığını, kalan yüzde 40’lık bölümün ise şirket tarafından Manifest projesinin giderleri için kullanıldığını söyledi. Akış ayrıca grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı yönündeki iddianın da doğru olmadığını ifade etti. Çağdaş Evren’in haberine göre Akış, kendi aylık gelirinin ise 350 bin TL olduğunu söyledi.

AVUKATINDAN ‘AYNI EYLEMLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ’ TEPKİSİ

Tolga Akış’ın avukatı Kaya Pulat, müvekkilinin “müstehcen yayınlara aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti. Pulat, tutuklamaya gerekçe gösterilen hususların 6 Eylül 2025’te gerçekleştirilen konser nedeniyle daha önce yürütülen ve yargılaması sonuçlanan dosyayla esasen aynı olduğunu savundu. Söz konusu konserle ilgili işlem yapılmasına rağmen Akış’ın önceki soruşturmanın hiçbir aşamasında yer almadığını belirten Pulat, yaklaşık bir yıl sonra aynı eylemlerin yeniden değerlendirildiğini ve Akış’a yalnızca grubun kurucusu ve yapımcısı olmasından hareketle cezai sorumluluk yüklendiğini ifade etti.

‘EN KISA SÜREDE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ’

Pulat, tutuklama kararına karşı gerekli tüm kanun yollarına derhal başvuracaklarını belirterek, sürecin hukuki zeminde açıklığa kavuşacağına inandıklarını söyledi. Akış’ın avukatı yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Pulat ayrıca tutuklama kararının, Akış’ın yalnızca grubun kurucusu ve yapımcısı olması gerekçesiyle verildiğini savundu.