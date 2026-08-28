Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Akış hakkında, “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma açılmıştı.

Tutuklanması istendi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Tolga Akış’ın savcılık ifadesi alındı. Savcılık, ifadenin ardından Akış’ın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanmasını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Tolga Akış’ın Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı olduğu, farklı tarihlerde çok sayıda konser organizasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Sevk yazısında ayrıca “müstehcenlik” kavramının ceza hukuku açısından yalnızca çıplaklık veya bedenin görünürlüğü üzerinden değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Değerlendirmenin, içeriğin bütünü, sunuluş biçimi ve hitap ettiği ya da ulaşması öngörülen kitle dikkate alınarak yapılması gerektiği kaydedildi.

Savcılık yazısında, özellikle çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimleri üzerindeki olası etkilerin de müstehcenlik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Tolga Akış kimdir?

1984 yılında Bursa’da dünyaya gelen Tolga Akış, kariyerine televizyon prodüksiyonu alanında başladı. 2005-2006 yıllarında Rock’n Coke Festivali’nde görev alan Akış, daha sonra çeşitli reklam ve medya ajanslarında çalışarak sektör deneyimini geliştirdi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Akış, 2017 yılında dijital medya ajansı Hypers’ı kurdu. Dijital medya, reklam, müzik ve yapım alanlarında çalışmalar yürüten Akış; sanatçı menajerliği ve proje geliştirme faaliyetleriyle adını duyurdu.

Tolga Akış, son dönemde ise Türkiye’de K-Pop tarzı kız grubu konseptiyle dikkat çeken Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak kamuoyunun gündemine geldi. Akış, daha önce şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilikle de magazin dünyasında yer aldı.

Tolga Akış nereli ve kaç yaşında?

Tolga Akış, 1984 yılında Bursa’da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

Gizem Kaya kimdir?

1994 yılında doğan Gizem Kaya'nın hayatıyla ilgili net bilgiler olmamakla beraber Instagram ve YouTube gibi platformlarda aktif olarak yer aldığı biliniyor.