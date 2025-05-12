“Kalender Pide” filmiyle ekranlara dönen ve İbrahim Büyükak ile başrolü paylaşan Tolga Çevik, bu kez sahne yerine sağlık durumu ile gündemde. Gözlerden uzak ve sakin yaşam tarzıyla bilinen Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

HASTALIĞI AÇIKLANDI

12 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de gerçekleşmesi planlanan Tolgshow gösterisinin, sağlık sorunları nedeniyle ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, sahne performansını doğrudan etkileyen bir rahatsızlık geçiren ünlü komedyene “lomber disk hernisi” (bel fıtığı) teşhisi konulduğu ve dinlenmesinin gerektiği belirtildi.